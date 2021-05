नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal Assembly Election) में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) 205 सीटों पर आगे है. बीजेपी बहुत पिछड़ती दिख रही है. सिर्फ 83 सीटों पर आगे है. टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल में जश्न मना रहे हैं. इस बीच ममता बनर्जी को बधाईयां दी जानी शुरू हो गई हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को अलग अंदाज़ में बधाई दी है. Also Read - Puducherry Vidhan Sabha Elections Results: पुडुचेरी में सत्ता की ओर NDA, करारी हार की ओर कांग्रेस; जानिए कब तक आएंगे स्पष्ट नतीजे

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये ज़मीन हिला देने वाली जीत है. इसके लिए बधाई. क्या मुकाबला किया. पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई.

Congratulations @MamataOfficial didi for landslide victory. What a fight!

Congratulations to the people of WB

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 2, 2021