Asansol By-Election Result Live: पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह से जारी है. मंगलवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल की लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए थे. आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल की ओर से बिहारी बाबू कहे जाने वाले एवरग्रीन स्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा (TMC Shatrughan Sinha) की किस्‍मत दांव पर लगी है तो वहीं इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भाजपा ने आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल (BJP Agnimitra Paul) को चुनाव मैदान में उतारा है . दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.Also Read - बंगाल उपचुनाव: भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल का आरोप-टीएमसी वालों ने सुरक्षाकर्मियों को बांस-डंडे से पीटा, फेंके पत्थर

चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अबतक की मतगणना के अनुसार आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा की अग्निमित्र पॉल से आगे चल रहे हैं. अबतक की मिली जानकारी के मुताबिक आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा 6500 मतों से आगे हैं. Also Read - BJP press conference: प्रेस कॉन्फ्रेंस में TMC पर बिफरे भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा, लगाया पश्चिम बंगाल में धमकाने का आरोप | Watch Video

As per official early trends by the Election Commission, TMC leads on the Asansol Parliamentary seat in West Bengal as counting for the by-election gets underway.

TMC had fielded Shatrughan Sinha from the constituency, BJP had fielded Agnimitra Paul. pic.twitter.com/sbEATsd1oF

— ANI (@ANI) April 16, 2022