West Bengal Assembly Elections 2021, PM Modi, BJP, Asansol, News, आसनसोल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती हैं और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए. पीएम ने कहा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है. दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है. बीते 10 साल में बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है. Also Read - PM मोदी की संतों से अपील, अब कुंभ को COVID19 के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए

आसनसोल में पीएम मोदी ने कहा, दीदी, आप वोट बैंक के लिए कितनी दूर जाएंगी? सच्चाई यह है कि दीदी ने उन मौतों के माध्यम से अपने राजनीतिक लाभ के बारे में सोचा. आज से पहले लाशों पर राजनीति करना दीदी की पुरानी आदत है. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: PM मोदी ने वोटर्स से भारी संख्‍या में मतदान की अपील की

मां-माटी-मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज पहुंचा दिया

बंगाल में जो सरकारें रहीं, उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया. जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं. मां-माटी-मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज पहुंचा दिया है. पीएम ने कहा, इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ नहीं करेगा, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग जारी, वोटर्स उमड़े

Didi, how far will you go for vote bank? The truth is that Didi thought of her political benefit through those deaths. Doing politics on corpses is an old habit of Didi: PM Modi in Asansol earlier today#WestBengalPolls

— ANI (@ANI) April 17, 2021