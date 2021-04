West Bengal Elections 2021, Hoogly , News: पश्चिम बंगाल में हुगली में आज शनिवार को बीजेपी नेता (BJP Leader) और उम्‍मीदवार लॉकेट चटर्जी (Locket Chatterjee) की कार और मीडियाकमियों के वाहनों पर स्‍थानीय लोगों की भीड़ ने हमला किया है. बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर हुगली (Hoogly) में पोलिंग न. 66 में हमला है. उन्‍होंने बताया कि मीडियाकर्मियों के वाहनों पर भी हमला किया गया है. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: सीतलकूची में मतदाताओं की मौत पर बोलीं CM Mamata Banerjee- पहले से ही थी कुछ होनी की आशंका

भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने बूथ नंबर-66 में खुद पर हुए हमले पर कहा, गाड़ी को तोड़ा, मुझे मारने की कोशिश की. मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है. पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस को सब मालूम है.



हुगली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी स्थानीय लोगों ने हमला किया हैं.

#WATCH BJP leader Locket Chatterjee’s car attacked by locals in Hoogly during the fourth phase of West Bengal assembly elections #WestBengal pic.twitter.com/aQAgzWI94v

— ANI (@ANI) April 10, 2021