Assembly Elections 2021, firing in Cooch Behar, News: पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के चौथे चरण के दौरान आज कूच बिहार में गोलीबारी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए. टीएमसी का आरोप है कि गोलीबारी केंद्रीय बलों द्वारा की गई .

वहीं, पश्चिम बंगाल के हुगली में एक अन्‍य घटना में बीजेपी की उम्‍मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला किया गया है और विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी स्थानीय लोगों ने हमला किया.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कूचबिहार में जो हुआ है, वो बहुत दुखद है. जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. बीजेपी के पक्ष में जनसमर्थन देख कर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है.

Four people killed and four injured in incidents of firing in Cooch Behar during the fourth phase of #WestBengalElections2021 today. TMC alleges that the firing was done by Central Forces. Visuals from Cooch Behar. pic.twitter.com/i472hSkpMy

