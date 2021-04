केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने रविवार को कहा कि वह और उनकी पत्नी कोविड-19 (Covid-19) की जांच में संक्रमित पाए गए हैं. इसलिए 26 अप्रैल को आसनसोल में वह मतदान नहीं कर पाएंगे. मालूम हो कि बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से आसनसोल क्षेत्र के BJP प्रत्याशियों के साथ रहेंगे और घर से स्थिति पर नजर रखेंगे. Also Read - Oxygen Crisis: दिल्‍ली CM पर MP गौतम गंभीर का हमला, 8 ऑक्सीजन प्लांट आपको लगाने थे, 1 ही लगा, बाकी का क्‍या हुआ?

बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया, ‘मैं और मेरी पत्नी दोनों जांच में संक्रमित पाए गए हैं. मैं दूसरी बार संक्रमित हुआ हूं. बहुत दुखद है कि मैं आसनसोल में मतदान नहीं कर पाऊंगा. मेरा 26 अप्रैल के चुनाव में वहां सड़कों पर होना भी जरूरी था जहां ‘हताश’ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान में खलल डालने के लिए पहले ही अपने आतंक तंत्र को काम पर लगा दिया है.’ Also Read - Delhi: GTB अस्‍पताल में आए शख्‍स का दर्द, रात में ब्लैक में 40 हजार रुपए में खरीदा ऑक्सीजन सिलेंडर, अब वो भी खत्म

Both me & my wife have tested positive😩Me for the 2nd time!!

V Sad that I won't be able to vote in Asansol. I needed to be there on the road too for the 26th Polls where 'desperate' @AITCofficial Goons hv already unleashed their terror machinery to disrupt free & fair polls 1/2 Also Read - Bengal Polls 2021: बंगाल के खड़दह से TMC उम्मीदवार काजल सिन्हा का कोरोना वायरस से निधन

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 25, 2021