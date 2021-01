Baishali Dalmiya Expelled from TMC: टीएमसी की अहम नेताओं में से एक वैशाली डालमिया (MLA Baishali Dalmiya) को पार्टी से निकाल दिया गया है. पार्टी की अनुशासन समिति ने वैशाली डालमिया को निकालने का फैसला किया. टीएमसी का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ऐसा किया गया है. Also Read - Rajib Banerjee Resigns From Mamata Cabinet: ममता बनर्जी को एक और झटका, अब इस मंत्री ने छोड़ा पद

वैशाली डालमिया पश्चिम बंगाल (West Bengal) की बैली विधानसभा सीट से विधायक हैं. बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निकाला गया है. (Who is Baishali Dalmiya) वैशाली डालमिया, बीसीसीअई अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं. जगमोहन डालमिया (Jagmohan Dalmiya) का निधन हो चुका है. वैशाली ने पिता के निधन के बाद 2016 में राजनीति से जुड़कर टीएमसी जॉइन की थी. वैशाली ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक बनी थीं. Also Read - कौन हैं पीरजादा सिद्दीकी, जिन्होंने बंगाल में पार्टी बनाने का किया ऐलान और उड़ गई ममता बनर्जी की नींद

इससे पहले भी कई विधायक और मंत्री इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ चुके हैं. तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नम्बर के नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) भी पार्टी छोड़ चुके हैं. पश्चिम बंगाल में कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है. टीएमसी से पाला बदल कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो चुके हैं. नेताओं के जाने को लेकर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि दल बदलने वालों की फिक्र नहीं हैं. वहीं, बीजेपी का दावा है कि वह पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. Also Read - Arindam Bhattacharya Joins BJP: ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक और झटका, MLA अरिंदम भट्टाचार्य ने थामा भाजपा का दामन