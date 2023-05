पश्चिम बंगाल के बर्धमान में लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

पश्चिम बंगाल में एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई है. मिली जानकारी के अनुसार, बर्धमान-बंडेल लोकल ट्रेन कल रात करीब 9.20 बजे शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन बर्धमान के पास पटरी से उतर गई. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

West Bengal | Bardhaman-Bandel local train derailed yesterday at around 9.20 pm near Saktigarh Railway Station, Bardhaman. Concerned officials rushed to the spot. Details awaited. pic.twitter.com/13788djN2y — ANI (@ANI) May 11, 2023