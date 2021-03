UP CM Yogi in West Bengal, News: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पुरुलिया और बांकुड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस, कम्‍युनिस्‍ट और टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा 2014 से पहले एक लोग मंदिर में जाने से डरते थे, अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही है. देश में एक पीढ़ी थी, जो डरती थी कि अगर वे मंदिर जाते हैं, तो उनकी धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा. लेकिन अब, मैं देख रहा हूं कि ममता दीदी मंदिर में ‘चंडी पथ’ का पाठ कर रही हैं. Also Read - Rajasthan: बीजेपी ने फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांगा इस्‍तीफा

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी ने कहा, टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते. 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुनकर सजा दिलवाई जाएगी. अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है. भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह-जगह इस सभा में आने से रोका जा रहा था. ममता दीदी जय श्रीराम के नारे से बहुत चिढ़ती हैं.

There is a change. Before 2014, there was a generation in the country, who used to fear that their secularism will be at risk if they visit temple. But now, I see Mamata Didi is reciting 'Chandi Path' in the temple: UP CM & BJP leader Yogi Adityanath in Purulia, West Bengal

