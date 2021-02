bengal chunav 2021: बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीरभूम पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. लेकिन जैसे ही वो जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े उनकी माइक में खराबी आ गई और उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी. माइक ठीक से काम नहीं करने के बाद जेपी नड्डा दूसरी पोडियम में चले गए. दूसरे पोडियम से उन्होंने हुंकार भरी और कहा कि, “मंच बदल सकता है लेकिन इरादे नहीं बदलेंगे. चाहे जो भी हो तोड़फोड़ की साजिश हो, संदेश खो नहीं जाएगा.” Also Read - WB Assembly Election 2021: PM मोदी संग मंच साझा करने को राजी नहीं ममता 'जय श्रीराम' ने बढ़ा दी दूरी?

#WATCH West Bengal: BJP president JP Nadda moves to another podium after his mic was not functioning properly; says, “Stage can change but intentions will not. Whatever be the conspiracy to sabotage, the message will not be lost.” Also Read - Tamil Nadu: बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का ऐलान, तमिलनाडु में AIADMK के साथ रहेगा गठबंधन

He is addressing a rally in Birbhum. pic.twitter.com/fVqKyR9SNQ Also Read - बंगाल चुनाव से पहले हेमा मालिनी का बड़ा बयान, कहा- भाजपा के सत्ता में आने पर ही लोगों का जीवन सुधरेगा

— ANI (@ANI) February 9, 2021