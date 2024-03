बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख को CBI को नहीं सौंपा; ED ने जब्त की संदेशखाली के आरोपियों की ₹12.78 करोड़ की संपत्ति

Sandeshkhali Case: संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को बंगाल सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपा. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ही बंगाल सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह शाहजहां शेख और उसके केस से जुड़े सभी दस्तावेज CBI को सौंप दे. हालांकि CBI की टीम कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर से बिना शाहजहां शेख को लिए ही वापस निकल गई है.

#WATCH | CBI team left from police headquarters in Kolkata. West Bengal CID did not hand over custody of Sheikh Shahjahan to CBI as the state government went to the Supreme Court regarding this matter. pic.twitter.com/sAJeWoihYK

बंगाल पुलिस ने CBI को कहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट (SC) में चला गया है. उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी और पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख और दूसरे आरोपियों की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 12.78 Crore in the form of 14 immovable properties in the nature of apartment, agriculture land, land for fishery, land and building etc. in Gram Serberia, Sandeshkhali and Kolkata and two bank…

— ED (@dir_ed) March 5, 2024