Bengal Lockdown Update: कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान (Lockdown Like Restrictions In Bengal) किया. बंगाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद कर दिये गए हैं. इसके साथ-साथ सभी सरकारी और निजी ऑफिस 50% क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिये गए हैं. इसी कड़ी में बंगाल सरकार ने कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आने वाले दिल्ली और महाराष्ट्र से उड़ान सेवाएं सीमित कर दी गई हैं. महाराष्ट्र और दिल्ली (Maharashtra and Delhi) से अब हफ्ते में तीन दिन उड़ानें पश्चिम बंगाल आ सकेंगी. सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों ‘5 जनवरी से दिल्ली और मुंबई से हफ्ते में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान संचालित की जाएंगी. इससे पहले सिर्फ दो दिन ही विमान सेवाओं को संचालित करने का आदेश जारी किया गया था.Also Read - COVID19: Maharashtra में कोरोना के 18,466 नए केस, अकेले मुंबई में ही आए 10,860 मामले

West Bengal government writes to the Ministry of Civil Aviation informing it of the State govt's decision to allow domestic flights from Mumbai & Delhi only thrice a week on Monday, Wednesday and Friday from 5th January, in view of the current COVID19 situation. — ANI (@ANI) January 4, 2022

Also Read - Jharkhand Lockdown: झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानें सभी जरूरी डिटेल्स

पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य सरकार के मुंबई और दिल्ली से घरेलू उड़ानों को 5 जनवरी से सप्ताह में केवल तीन बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वर्तमान COVID19 स्थिति को देखते हुए अनुमति देने के निर्णय के बारे में सूचित किया है. इससे पहले बंगाल सरकार ने ब्रिटेन और ‘ज्यादा जोखिम’ वाले देशों से आने वाली सभी सीधी उड़ानों को 3 जनवरी से निलंबित करने का फैसला किया था. Also Read - Health Tips: Covid-19 की तीसरी लहर से खुद को बचाएं, ज़रूर फॉलो करें ये Diet Tips; Watch Video

West Bengal Additional Chief Secretaray BP Gopalika informs Civil aviation ministry that flights from Mumbai and Delhi will be allowed thrice weekly – Monday, Wednesday and Friday, w.e.f January 5; situation to be reviewed depending on COVID cases in the state. pic.twitter.com/5LjbpdmQGf — ANI (@ANI) January 4, 2022

ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढोतरी के कारण राज्य के गृह सचिव बी पी गोपालिका ने नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य के फैसले के बारे में सूचित किया था. पत्र में कहा गया था, ‘विश्व स्तर पर और देश में भी ओमिक्रॉन के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से और अगले आदेश तक तीन जनवरी 2022 से ब्रिटेन से कोलकाता के लिए सभी सीधी उड़ानों को निलंबित करने का निर्णय लिया है.’

गृह सचिव गोपालिका ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा, ‘केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्णित जोखिम वाले देशों से उड़ानों को राज्य में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जारी किए गए किसी भी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को वापस ले लिया गया है.’

(इनपुट: ANI, भाषा)