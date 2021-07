West Bengal Lockdown Update: कोरोना के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन (WB Lockdown) जैसी पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में 50 फीसदी क्षमता के साथ हफ्ते में 5 दिन मेट्रो चलेगी. शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा बंद रखी जाएगी. इसके साथ-साथ शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों की सीमा तय की गई है.Also Read - Bengal News: नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु के निर्वाचन को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर अब 12 अगस्त को सुनवाई

ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है. ममता बनर्जी सरकार की तरफ से दुकानों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये गए है. ताजा दिशा निर्देश के अनुसार, सभी दुकानें और बाजार अपने तय समय के अनुसार खुल और बंद की जा सकेंगी. Also Read - Petrol-Diesel Price: बंगाल में पेट्रोल 100 रुपए से पार, विरोध में सड़कों पर उतरी टीएमसी

#COVID19 restrictions in WB extended up to 30th July 2021.

Metro rail to operate 5 days a week with 50% seating capacity, suspended on Saturday-Sunday. Not more than 50 people at weddings & 20 at funerals allowed. All shops & markets may remain open as per usual operational hrs pic.twitter.com/fePtLAHbWy

