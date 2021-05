West Bengal Lockdown Guidelines: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों (Bengal Lockdown Guidelines) का ऐलान किया है. बंगाल में अगली सूचना तक लोकल ट्रेनों (Bengal Local Train) की आवाजाही को स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य राज्यों से उड़ान या ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 मई मध्यरात्रि से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कई घोषणाएं की हैं. लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से सभी लोकल ट्रेनों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया जाएगा और राज्य परिवहन केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सड़कों पर चलेंगे. पिछले तीन महीनों में बहुत से बाहरी लोग राज्य में आए हैं और अब हमें इसे नियंत्रित करना होगा.’ Also Read - New Corona Guidelines for West Bengal: चुनाव खत्म, एक्शन में लौटीं ममता बनर्जी, बंगाल में सख्त पाबंदियां लागू

बंगाल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां (Lockdown Like Curbs Imposed In Bengal)