Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की वह याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को स्वीकार कर ली, जिसमें नंदीग्राम (Nandigram Result) से विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. अदालत ने शुवेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी. न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं.

न्यायमूर्ति सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन से उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए दायर की गई है. अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी सभी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का निर्देश दिया.

West Bengal: Next hearing in Nandigram Assembly constituency recounting petition to be held on 12th August 2021, at Calcutta High Court by Justice Shampa Sarkar.

