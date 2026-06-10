Bengal News Today: ममता बनर्जी को एक और झटका! अब सुष्मिता देव ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

Bengal News Today: राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

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एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव TMC की दूसरी सांसद हैं. (ANI File Photo)

Bengal News Today: ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है. TMC सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने बुधवार (जून, 10, 2026) पार्टी छोड़ दी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया. एक ही हफ्ते में TMC के 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है. इससे पहले सुखेंदु शेखर ने भी पार्टी छोड़ी थी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की. मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या सुष्मिता देव अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं? बता दें कि सुष्मिता देव असम के सिलचर से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं.

पार्टी पर कमजोर हो रही ममता की पकड़!

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) प्रमुख ममता बनर्जी की अपनी पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है. बागी नेता रिताब्रता बनर्जी के समर्थन में 61 विधायकों के आने के बाद, अब यह बगावत संसद तक पहुंच गई है. उनके भरोसेमंद सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के राज्यसभा छोड़ने के बाद सुष्मिता देव ने भी उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया, जिससे ममता के खेमे को एक और झटका लगा है. एक हफ़्ते के अंदर TMC से यह दूसरा इस्तीफा है. इससे पहले पार्टी को तब बड़ा झटका लगा था जब 13 साल तक पार्टी के चीफ व्हिप रहे सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी को एक तीखा पत्र लिखने के बाद पार्टी छोड़ दी थी.

Sushmita Dev has resigned as a TMC Rajya Sabha Member of Parliament pic.twitter.com/5uYB4RNBi1 — IANS (@ians_india) June 10, 2026

सुखेंदु ने इस्तीफे में क्या लिखा?

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे में सुखेंदु ने कहा कि बंगाल की जनता ने ‘पार्टी के बेतहाशा भ्रष्टाचार, महिलाओं के भारी उत्पीड़न और उसकी पूरी तरह से विफलता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में फैली गंभीर अराजकता को नकार दिया है.’

बीजेपी की तारीफ करते हुए सुखेंदु ने आगे लिखा, ‘बंगाल के इतिहास में पहली बार मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सीटों के मामले में ज़बरदस्त जीत दिलाई है. नई चुनी गई सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक बंगाल के सर्वांगीण विकास और पुनर्निर्माण के लिए कई कार्यक्रमों को लागू करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है.’

TMC में कब से थीं सुष्मिता देव?

सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में आने से पहले असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुष्मिता देव चुनाव हार गई थीं. इसके बाद वह कांग्रेस छोड़कर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं. उन्होंने तेज़ी से तरक्की की और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनीं और बाद में उन्हें राज्यसभा की सीट भी मिली.