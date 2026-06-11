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Bengal News: ममता बनर्जी को फिर लगा झटका, अब प्रकाश चिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा- अब अपर हाउस में कितनी रही संख्या?

Bengal News Today: प्रकाश चिक बराइक (Prakash Chik Baraik) के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की संख्या 10 रह गई है. इससे पहले सुखेंदु शेखर और सुस्मिता देव राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 11, 2026, 1:05 PM IST
Prakash Chik Baraik
एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले प्रकाश चिक बराइक TMC के तीसरे सांसद हैं. (ANI File Photo)

Bengal News Today: तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को एक और झटका लगा है. तृणमूल कांग्रेस से गुरुवार (जून,11, 2026) को एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है. अब राज्यसभा MP प्रकाश चिक बराइक (Prakash Chik Baraik) ने अपर हाउस से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे से पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दिया था. इससे हाल के दिनों में TMC के राज्यसभा MPs के इस्तीफा देने वालों की संख्या तीन हो गई है. बराइक के इस्तीफे के साथ, राज्यसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर 10 रह जाएगी. लगातार हो रहे इस्तीफों की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी के लिए संकट और गहरा सकता है.

सुखेंदु से हुई इस्तीफे की शुरुआत

TMC सांसदों के बीच संकट सोमवार (जून, 08, 2026) को ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ शुरू हुआ, जबकि TMC प्रमुख दिल्ली में सोनिया गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ कई मीटिंग में शामिल थीं. उनका मकसद BJP के खिलाफ एक नेशनल अपोजिशन स्ट्रैटेजी बनाना और 2026 के असेंबली चुनावों में हार के बाद अपनी पार्टी के भविष्य के कदम पर चर्चा करना था. दिन-ब-दिन, ममता की अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है. TMC के 80 में से 58 MLA बागी MLA रीताब्रत बनर्जी का साथ दे रहे हैं. यह संख्या बढ़कर अब 64 हो गई है.

और पढ़ें: TMC से इस्तीफा देने के बाद क्या BJP में शामिल होने जा रहीं सुष्मिता देव? हिमंता सरमा से मुलाकात के क्या हैं मायने!

ताश के पत्तों की तरह ढह रही TMC

जैसे ही असेंबली में ममता का घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया, बगावत जल्द ही दिल्ली तक फैल गई. राज्यसभा में, रॉय, जो 13 साल तक अपर हाउस में पार्टी के चीफ व्हिप भी रहे थे ने इस्तीफों की बाढ़ ला दी. उनके बाद सुष्मिता देव और फिर प्रकाश बराइक ने इस्तीफा दे दिया. खबरें हैं कि अगले हफ्ते के आखिर से पहले तीन और सांसद इस्तीफा दे सकते हैं.

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TMC के 19 लोकसभा सांसद भी हुए बागी!

यह संकट सिर्फ बंगाल असेंबली और राज्यसभा तक ही सीमित नहीं था. यह जल्द ही जंगल की आग की तरह लोकसभा में भी फैल गया. बुधवार (जून, 10, 2026) को जब ममता बनर्जी दिल्ली का अपना तीन दिन का दौरा खत्म करके कोलकाता लौटीं तो सूत्रों ने पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 के नाम बताए, जो कथित तौर पर उनसे अलग होकर NDA में शामिल होना चाहते हैं.

काकोली घोष दस्तीदार की नेतृतव में तृणमूल के अलग हुए गुट ने स्पीकर से ऑफिशियल पहचान मांगी है और NDA को सपोर्ट करने का इरादा भी जताया है. हालांकि, लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज जादवपुर से TMC MP सायोनी घोष थीं, जिन्होंने पार्टी की असेंबली हार के बाद शुरू में ममता के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी. बागी लोकसभा सासंदों में यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं. दोनों ही अलग हुए खेमे में अचानक शामिल हुए हैं.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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