Bengal News Today: ममता बनर्जी की कम नहीं हो रही मुश्किलें! अब दर्ज हुई FIR, जानिये क्या है पूरा मामला

Bengal News Today ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ कोलकाता में एक FIR दर्ज की गई है. बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है.

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ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक FIR दर्ज की गई है. (AI Photo)

Bengal News Today: ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख (TMC) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एक FIR दर्ज की गई है. बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है.

किसने और क्यों दर्ज करवाई FIR?

कोलकाता के रहने वाले तुषार कांति दास ने ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज कराई है. FIR में TMC प्रमुख के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि रैली में दिए गए भाषण से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और लोगों में अशांति फैल सकती है. मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का है.पुलिस को दिये शिकायत के मुताबिक, एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था. तुषार कांति दास ने मामले में कार्रवाई की मांग भी की है.