बंगाल पंचायत चुनाव: TMC ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली- हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए, कहां है फोर्स?

WB Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में शनिवार, 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों, पंचायत समिति की 9,730 सीटों और जिला परिषद की 928 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मालूम हो पंचायत चुनाव की घोषणा 8 जून को हो गई थी और तभी से राज्य में विभन्न जगहों से हिंसा की खबर आ रही है. इस बीच घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शनिवार को ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल बीजेपी, पश्चिम बंगाल सीपीआई (एम) और पश्चिम बंगाल कांग्रेस हिंसा पर जोर दे रहें हैं.

TMC ने ट्वीट किया, चुनाव में ऐसी चौंकाने वाली और दुखद घटनाएं मतदाता समुदाय को स्तब्ध कर देती हैं. पार्टी ने आगे लिखा, रेजीनगर, तुफानगंज और खारग्राम में हमारी पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और डोमकोल में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं. पार्टी ने ट्वीट में आगे लिखा @बीजेपी4बंगाल, @CPIM_WESTBENGAL और @INCपश्चिमबंगाल केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रहे हैं तो, जब केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वे कहां हैं? पार्टी ने लिखा, राज्य में चुनाव शुरू होने से पहले ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भारी विफलता का संकेत देता है.