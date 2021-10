Bhabanipur Assembly bypoll Results: भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतिम दौर की मतगणना के बाद 58,389 मतों से आगे चल रही थीं और अब उनके जीत की खबर मिल रही है. अब इस जीत के बाद उनकी सीएम पद की कुर्सी सुरक्षित है. जीत की खबर मिलते ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने आवास के बाहर अपने समर्थकों को बधाई दी है.Also Read - Bhabanipur Bypoll Results Live Updates: भवानीपुर में भाजपा को मात दे अजेय जीत की ओर बढ़ीं ममता, लगे जिंदाबाद के नारे

कोलकाता में अपने आवास के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव 58,832 मतों के अंतर से जीता है और निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है. ममता ने कहा कि यहां (भबानीपुर में) लगभग 46% लोग गैर-बंगाली हैं. उन सभी ने मुझे वोट दिया है. पश्चिम बंगाल के लोग भबानीपुर को भी देख रहे हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया है. मैं सबकी शुक्रगुजार हूं.

ममता बनर्जी ने कहा कि जब से बंगाल में चुनाव शुरू हुए, केंद्र सरकार ने हमें (सत्ता से) हटाने की साजिश रची. मेरे पैर में चोट इसलिए लगी कि मैं चुनाव नहीं लडूं. 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए हमें और चुनाव आयोग को वोट देने के लिए मैं जनता का आभारी हूं.

I have won the Bhabanipur Assembly bypolls with a margin of 58,832 votes and have registered the victory in every ward of the constituency: Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata pic.twitter.com/EjK8htjUmC

