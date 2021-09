West Bengal News: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट (Bhabanipur By-polls) पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का मुकाबाल BJP उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल (Priyanka Tibrewal) से है. ममता बनर्जी और प्रियंका टिबरीवाल दोनों ने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है. इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन पत्र में लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है.Also Read - UP Assembly Election 2022: राहुल गांधी का यूपी के सीएम पर निशाना- जो नफरत करे वो योगी कैसा

BJP उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल के मुख्य चुनाव एजेंट सजल घोष ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, 'मैं ममता बनर्जी द्वारा दाखिल नामांकन/घोषणा पत्र पर इस आधार पर आपत्ति जताता हूं कि उम्मीदवार अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के विवरण का खुलासा करने में विफल रही हैं.' घोष ने अपने पत्र में बनर्जी के खिलाफ असम के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों की संख्या का भी जिक्र किया.

West Bengal: Election agent of BJP candidate for Bhabanipur constituency Priyanka Tibrewal writes to Returning Officer, objecting nomination/declaration filed by TMC's candidate & CM Mamata Banerjee, failing to disclose particulars of pending criminal proceedings against her pic.twitter.com/hhLIgyYZ2X

