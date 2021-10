Bhabanipur Bypoll Results Live Updates: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल को हराकर अपनी सीएम की कुर्सी बचाकर रख सकेंगी या उनकी विदाई हो जाएगी? यह आज भवानीपुर में तय होगा. आज का दिन ममता बनर्जी के लिए अहम दिन है, आज दीदी के भाग्य का फैसला होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें भवानीपुर की सीट से जीतना बेहद जरूरी है, भाजपा की तरफ से ममता को प्रियंका टिबरेवाल ने कड़ी टक्कर दी है और अबतक के नतीजों में ममता ने प्रियंका टिबरेवाल को पछाड़ा है और 3680 वोटों से आगे चल रही हैं.Also Read - Bhabanipur ByPoll Update: पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव 'शांतिपूर्ण', करीब 53% मतदान

सुबह आठ बजे शुरू हुई वोटों की गिनती, जानिए पल-पल के अपडेट्स….

#UPDATE | West Bengal CM Mamata Banerjee leads BJP candidate Priyanka Tibrewal by 2,377 votes after second round of counting of votes for Bhabanipur Assembly bypolls, as per Election Commission data

