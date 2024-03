Lok Sabha चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC सांसद अर्जुन सिंह-दिव्येंदु अधिकारी BJP में शामिल

Bengal News Today: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बड़ा झटका लगा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अर्जुन सिंह (Arjun Singh) और दिव्येंदु अधिकारी (Dibyendu Adhikari) भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. बता दें कि दिव्येंदु अधिकारी BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं. मालूम हो कि अर्जुन सिंह बंगाल के बैरकपुर से और दिव्येंदु अधिकारी तमलुक लोकसभा सीट से TMC के सांसद हैं.

BJP में दोबारा शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह ने कहा, ‘मैं 2019 में (बीजेपी से) सांसद बना और 2021 में…चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए BJP से दूरी बनानी पड़ी.’ मैंने देखा कि TMC सरकार पुलिस और गुंडों की मदद से सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है. इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने संदेशखाली में देखा. वहां सिर्फ एक ही संदेशखाली नहीं है, बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लोग इसी तरह रह रहे हैं.

#WATCH | After rejoining the BJP, Arjun Singh says, “I became an MP in 2019 (from BJP) and in 2021…after post-poll violence, I had to keep my distance from the BJP to save the party workers. They were being murdered…I saw that the TMC government wants to just stay in power… https://t.co/GV1iT9m0kx pic.twitter.com/NqfL9V0d75

— ANI (@ANI) March 15, 2024