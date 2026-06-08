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Bengal News Today: ममता बनर्जी को बड़ा झटका! अब इस दिग्गज नेता ने TMC छोड़ी- राज्यसभा से भी दिया इस्तीफा

Bengal News Today: ममता बनर्जी को एक ही दिन में दो झटके लगे हैं. पहले जहांगीर खान को STF ने गिरफ्तार किया और फिर दिग्गज नेता सुखेंदु शेखर राय (Sukhendu Sekhar Roy) ने इस्तीफा दे दिया.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 8, 2026, 1:09 PM IST
Big Setback For TMC

Bengal News Today: ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी TMC के लिए सोमवार (जून, 09, 2026) का दिन काफी झटके वाला रहा है. एक तरफ बाहुबली नेता जहांगीर खान (Jahangir Khan) को बंगाल STF ने भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया. वहीं, दूसरी तरफ राज्यसभा संसद सुखेंदु शेखर राय (Sukhendu Sekhar Roy) ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है और अपनी राज्यसभा सीट भी छोड़ दी है. न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी है.

सुखेंदु ने इस्तीफे की क्या बताई वजह?

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को भेजे अपने इस्तीफे में सुखेंदु ने कहा कि बंगाल की जनता ने ‘पार्टी के बेतहाशा भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ जबरदस्त ज्यादती और उसकी पूरी नाकामी के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में फैली भारी अराजकता को नकार दिया है.’

और पढ़ें: TMC नेता जहांगीर खान गिरफ्तार, बंगाल STF ने भारत-नेपाल बॉर्डर से पकड़ा- जानें क्या है पूरा मामला

BJP की तारीफ के क्या हैं मायने?

BJP की तारीफ करते हुए सुखेंदु ने आगे लिखा, ‘बंगाल के इतिहास में पहली बार वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को सीटों के मामले में जबरदस्त जीत दिलाई है. नई चुनी गई सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक बंगाल के सर्वांगीण विकास और पुनर्निर्माण के लिए कई कार्यक्रम लागू करने पर काम शुरू भी कर दिया है.’ सुखेंदू ने अपने इस्तीफे में जब से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो चुका है.

क्या किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे सुखेंदू?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सुखेंदू से जब किसी दूसरी पार्टी में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैंने राजनीति में 59 साल बिताए हैं. इसलिए मुझे खुद को समझने और पीछे मुड़कर देखने के बाद सही समय पर फैसला लेना होगा.’ सुखेंदु शेखर राय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे और तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, इंडिया के विपक्षी गुट की मीटिंग के लिए दिल्ली में हैं.

पार्टी के कई नेता कर रहे बगावत!

बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बड़ी हार के बाद पार्टी के कई MLA टूट गए हैं. ममता बनर्जी की तरफ से सोवनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले से पार्टी के कई MLA सहमत नहीं हैं और विरोध कर रहे हैं. रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप में बागी MLAs ने कहा है कि वे रीताब्रत को हाउस में अपना लीडर चाहते हैं. हालांकि, बागी गुट ने इस बात पर जोर दिया है कि वे ममता बनर्जी को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं.

काकोली घोष ने भी दिया था इस्तीफा

बंगाल में बगावत से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट्री ग्रुप में भी दरार आ सकती है. इससे पहले, सीनियर MP काकोली घोष दस्तीदार ने करप्शन का हवाला देते हुए पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था. काकोली घोष ने कहा कि पिछले साल कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप-मर्डर जैसी घटनाओं की वजह से लोगों में पार्टी के प्रति नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ, जिससे बंगाल चुनाव में पार्टी की हार हुई.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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