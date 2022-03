Birbhum Violence : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुरहाट (Rampurhat) के सरकारी गेस्ट हाउस में अस्थायी कैम्प ऑफिस खोला है. कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata HC) के आदेश पर CBI ही बीरभूम हिंसा की जांच कर रही है.रामपुर हाट में गत 21 मार्च को अज्ञात लोगों ने कुछ घरों में आग जलाकर आठ लोगों की हत्या कर दी थी. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुये CBI को इसके जांच के आदेश दिये थे. सीबीआई की टीम 25 मार्च को बीरभूम पहुंची और घटनास्थल से नमूने एकत्रित किये. एजेंसी ने मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया है.Also Read - योगी 2.0 कैबिनेट के सहारे 2024 के लोकसभा चुनावों को साध रही है BJP, समझें हर चयन के पीछे के सियासी समीकरण

