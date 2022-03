Birbhum violence in West Bengal: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम जिले (Birbhum violence ) के बोगतुई गांव में बीते 22 फरवरी को हुई हिंसा में तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों को जिंदा जला कर मारे जाने के मामले के मद्देनजर आज गुरुवार यानि 24 फरवरी को टीएमसी का 13 सदस्‍यीय प्रतिनिधि मंडल (TMC delegation) डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’ Brien) और सुदीप बंद्योपाध्याय (Sudip Bandyopadhyay) के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की है और ममता बनर्जी का पत्र की कॉपी सौंपी है. यह घटना सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पंचायत प्रतिनिधि की हत्या के बाद हुई थी. वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए.Also Read - Yogi Government 2.0: योगी आदित्यनाथ चुने गए विधायक दल के नेता, लगातार दूसरी बार बनेंगे UP के सीएम, शुक्रवार को लेंगे शपथ

TMC नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने संसद पहुंचा, इसमें प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद रहे हैं. बीरभूम के रामपुरहाट की घटना को देखते हुए हमने गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने के लिए कहा है. हमने जो पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया वही पत्र की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह को दिया है.

A 13-member TMC delegation led by Derek O’ Brien and Sudip Bandyopadhyay met with Union Home Minister Amit Shah in view of #Birbhum violence in West Bengal. pic.twitter.com/peYhBvFrWr

— ANI (@ANI) March 24, 2022