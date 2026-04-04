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Bjp Fifth Candidate List West Bengal Election 2026 Seats Names Update

बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, यहां देखें किस सीट से कौन लड़ेगा चुनाव

West Bengal Election 2026:पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने पांचवीं लिस्ट जारी की है, जानें किस उम्मीदवार को कहां से मिला टिकट...

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर माहौल पूरी तरह गरम हो गया है. सभी बड़ी पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी हैं. रैलियां, रोड शो और बयानबाजी लगातार बढ़ रही है. हर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पांच नए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. इसके साथ ही कुछ सीटों पर पहले घोषित नामों में बदलाव करते हुए नई सूची भी सामने रखी गई है, जिससे चुनावी रणनीति साफ नजर आती है.

किन उम्मीदवारों को मिला मौका

नई लिस्ट के अनुसार, कृष्णानगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी से अनुपम बिस्वास, दम दम उत्तर से सौरव सिकदार, मध्यमग्राम से अनिंद्रद्य राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व से रुद्रप्रसाद बनर्जी को टिकट दिया गया है. पार्टी ने इन चेहरों पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके.

कुछ सीटों पर बदले उम्मीदवार

बीजेपी ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं. अब कौशिक सिद्धार्थ को बशीरहाट उत्तर से, अभिजीत सरदार को विष्णुपुर से और शंकर सिकदार को बेहाला पूर्व से टिकट दिया गया है. इन बदलावों से साफ है कि पार्टी हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है और जीत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती.

चुनाव की तारीख और पूरी तैयारी

अब तक बीजेपी 292 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटिंग दो चरणों में होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. इसके बाद 4 मई को नतीजे आएंगे. इस बीच सभी पार्टियों के बड़े नेता लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं और एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और गर्म होता जा रहा है.