BJP leader Suvendu Adhikari did not appear before the CID भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनके अंगरक्षक सुभब्रत चक्रवर्ती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले में सोमवार को भवानी भवन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी को ई-मेल के माध्यम से बताया कि वह अपने पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे. ईमेल की पुष्टि करते हुए सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसी भाजपा नेता के खिलाफ नए सिरे से समन जारी कर सकती है. "उनका बयान जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस मामले में उनके बयान के बिना किसी निष्कर्ष पर आना असंभव है. इसलिए संभावना है कि सीआईडी फिर से समन जारी करेगी."

शुक्रवार को राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने अधिकारी को यहां सीआईडी मुख्यालय में सुबह 11 बजे तलब किया था. सुभब्रत चक्रवर्ती ने 2018 में पुरबा मेदिनीपुर के कोंटाई में एक पुलिस बैरक में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों के रूप में, चक्रवर्ती अधिकारी की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे, जो उस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे.

चक्रवर्ती की मौत ने उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जब इस साल जुलाई में, अधिकारी के खेमे बदलने और भाजपा में शामिल होने के बाद, सुभब्रत चक्रवर्ती की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने अपने पति की मौत की जांच की मांग करते हुए कांथी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पश्चिम बंगाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत मामला दर्ज करने के बाद नए सिरे से जांच शुरू की. इसके तुरंत बाद सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली थी.

जांच के तहत इस साल जुलाई में चार सदस्यीय सीआईडी टीम ने पूर्व मेदिनीपुर में सुवेंधु अधिकारी के आवास पर छापा मारा था. सीआईडी अधिकारी कथित तौर पर शुभब्रत चक्रवर्ती के पूर्व सहकर्मियों से पूछताछ और जानकारी इकट्ठा करने के बाद नंदीग्राम विधायक के घर पहुंचे थे. पहले सीआईडी टीम ने सुपर्णा चक्रवर्ती का बयान रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया था कि वह शिकायत दर्ज करने से डरती थीं. सुपर्णा ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके पति ने आत्महत्या नहीं की है और यह हत्या का स्पष्ट मामला है.

जांचकर्ताओं ने सुवेंदु अधिकारी के सहयोगियों और पड़ोसियों से भी बात की. सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा, “जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और हमें सुवेंदु अधिकारी का बयान दर्ज करने की जरूरत है जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है. इसलिए हमने उसे बयान दर्ज करने के लिए सोमवार को तलब किया है.”

(इनपुट आईएएनएस)