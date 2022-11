बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी के मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

Delhi News: भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरि के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी सांसद ने आईपीसी और एससी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत अखिल गिरि के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध दिल्ली पुलिस से किया है. टीएमसी नेता अखिल गिरि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक बयान देने का आरोप है. लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को इस मामले पर बयान देना चाहिए.अखिल गिरि उनकी सरकार में मंत्री हैं उन्हें उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए. उन्हें दिल्ली आकर माफी मांगनी चाहिए.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि अखिल गिरि ने द्रौपदी मुर्मू का सिर्फ 11 नवंबर को ही नहीं बल्कि इससे पहले 27 अक्टूबर को भी अपमान किया था. महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और न ही अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है. लॉकेट चटर्जी ने कहा कि अगर ये यूपी में होता तो ममता बनर्जी और उनके नेता कैंडल मार्च करते. ममता बनर्जी को इस पर बोलना चाहिए और उन्हें तुरंत अखिल गिरि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए.