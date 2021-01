West Benga,BJP,TMC, clash, Howrah, News: पश्चिम बंगाल में आज शनिवार को जहां नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती मनाई जा रही है. नेताजी की जयंती को जहां पराक्रम दिवस के रूप में मना रही केंद्र सरकार के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं. लेकिन इससे पहले ही हावड़ा में एक बड़ा बवाल हो गया है. यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है. Also Read - सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती: गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, कही ये बात

हावड़ा की सड़क पर वाहन और टायर जले हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - Baishali Dalmiya Expelled From TMC: कौन हैं MLA वैशाली डालमिया, जिन्हें ममता बनर्जी ने TMC से निकाला

West Bengal: Bharatiya Janata Party workers attacked allegedly by TMC workers in Howrah Also Read - भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया कोरोना टीका, शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

BJP local leader says, “Our workers were attacked today. If TMC wants this kind of politics, then, an answer will be given to them in the same language”. pic.twitter.com/rFPblRlIoi

— ANI (@ANI) January 23, 2021