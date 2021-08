BJP worker’s wife Gang raped in West Bengal: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसकी मूक पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया. टीएमसी ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों को सजा देने की मांग की.Also Read - Jammu and Kashmir: आतंकियों ने भाजपा सरपंच और पत्नी की गोली मारकर हत्या की

पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोमवार को प्राथमिकी में नामजद पांच में से दो लोगों को गिरफ्तार किया. घटना में कथित रूप से शामिल तीन अन्य लोगों को भी पकड़ने के लिए तलाशी शुरू की गई है. घटना शनिवार की रात हुई जब महिला का पति और बड़ा बेटा घर पर मौजूद नहीं था. महिला का फिलहाल उलुबेरिया सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके घर के सामने एक पुलिस दल को तैनात कर दिया गया है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पार्टी सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि हावड़ा जिले के बगनान इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की 34 वर्षीय पत्नी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बांधकर सामूहिक बलात्कार किया.

उन्होंने ट्वीट किया, “स्थानीय पुलिस ने शुरू में उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और मामले को हल्का करना चाहती थी. टीएमसी विरोधियों को चुप कराने के लिए बलात्कार को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है.” वहीं टीएमसी के हावड़ा जिलाध्यक्ष पुलक रॉय ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति, धर्म या नस्ल नहीं होती.

34 year old wife of a BJP worker tied and brutally gangraped by TMC workers led by Kutubuddin Mallik and others in Bengal’s Bagnan.

Local police initially refused to even file her complaint and wanted to dilute the case.

TMC is using rape as a political tool to silence opponents. pic.twitter.com/pcr471ygyt

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 9, 2021