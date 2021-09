West Bengal Assembly by-polls: पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीन उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी की है, जिसमें पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ के प्रियंका टिब्रीवाल को उम्‍मीदवार बनाया है. बता दें कि प्रियंका टिब्रीवाल अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्‍यक्ष हैं और पेश से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्‍ट‍िस करती हैं.Also Read - Bengal By-Poll: आज भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी, भाजपा का उम्मीदवार कौन?

बीजेपी ने राज्‍य की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तीन उम्‍मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. बीजेपी ने प्रियंका टिब्रीवाल को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है. पार्टी ने समसेरगंज से मिलन घोष और जंगीपुर से सुजीत दास को उतारा है.

