बंगाल में हादसे का शिकार हुई CM ममता की कार, तेज ब्रेक लगाने से सिर में लगी चोट

CM Mamata Banerjee Accident: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यानि बुधवार, 24 जनवरी को एक सड़क हादसे में घायल हो गई. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ…जब ममता वर्धमान में एक बैठक कर लौट रही थीं, इसी दौरान कार में अचानक ब्रेक लगा जिससे उनके माथे पर चोटें लग गई. इलाज के लिए उन्हें SSKM अस्पताल भेजा गया है. चोट कितनी गंभीर है इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीएम ममता की कार जब चल रही थी तो उसी दौरान रास्ते में एक ऊंची जगह आ गई. इसके चलते ड्राइवर को तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा. अचानक ब्रेक लगने से कार में बैठे लोग असंतुलित हो गए, जिसके चलते ममता के माथे पर चोट लग गई. बताया जा रहा है कि वह कार से कोलकाता लौट रही थीं.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee got an injury on her forehead while returning from Burdwan to Kolkata by road after her car immediately applied brakes as another car suddenly came in front of the CM’s convoy. Due to bad weather, she didn’t return by helicopter: Sources… pic.twitter.com/e4JCdueWbs

— ANI (@ANI) January 24, 2024