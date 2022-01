Guwahati-Bikaner Express Derailed: पश्चिम बंगाल में गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस (15633) ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. ट्रेन दोमोहानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. जबकि 20 लोग घायल हुए हैं. करीब 12 कोच पटरी से उतरे हैं. इसमें से कई पटरी से उतरने के बाद पलट भी गए. ये ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी. मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी कर दी गई है. मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए, घायलों को एक लाख और जिन्हें मामूली चोटें हैं, उन्हें 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बात करके घटना की जानकारी ली है.Also Read - Covid-19 पर महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, केरल और गुजरात चिंता बढ़ाने वाले राज्‍य: केंद्र

भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 35 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को अस्तपाल ले जाया गया है. बचाव कार्य लगभग पूरा हो गया है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी दुर्घटना को संज्ञान में लिया है. ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए बताया कि आईजी, डीएम, एसपी मौके पर पहुंचे हैं और बचाव कार्य का जायजा लिया. अलीपुरद्वार DRM, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे.

— ANI (@ANI) January 13, 2022