Breaking News: कोलकाता एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं | देखें VIDEO

Breaking News: कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर पर भीषण आग लग गई. मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है.

#Breaking: Massive fire breaks out at a check-in counter inside Kolkata airport. Several fire tenders rushed at the spot. Pax being evacuated from the check in zone of departures as the entire airport has been engulfed by smoke @ZeeNews pic.twitter.com/o1cEjVli53 — Pooja Mehta (@pooja_news) June 14, 2023