Bribery accusation: TMC ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से बनाई दूरी, कही ये बात

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) से जुड़े विवाद (Bribery accusation) से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है, जिन पर संसद में सवाल उठाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. रियल एस्टेट-टू-एनर्जी ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने कथित तौर पर अदानी समूह के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए मोइत्रा को भुगतान किया था.

हीरानंदानी ने हाल ही में एक हस्ताक्षरित हलफनामे में दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “बदनाम और शर्मिंदा” करने के लिए गौतम अदानी को निशाना बनाया. “त्रुटिहीन प्रतिष्ठा” ने विपक्ष को उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं दिया. हलफनामे की एक प्रति की पीटीआई ने समीक्षा की.

वहीं, टीएमसी के पश्चिम बंगाल महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, पार्टी के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं है. हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के इर्द-गिर्द यह विवाद घूम रहा है, वह इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे उपयुक्त है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी का आरोप पर टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, ”…कोई टिप्पणी नहीं…इस मुद्दे पर टीएमसी कुछ नहीं कहेगी…इसका जवाब संबंधित व्यक्ति दे सकता है, टीएमसी पार्टी नहीं” …”

#WATCH | West Bengal | Allegations of bribery against TMC MP Mahua Moitra: TMC State General Secretary Kunal Ghosh says, “…No comments…Regarding this issue, the TMC will not say anything… The related person may answer this, not the TMC party…” pic.twitter.com/uIqFZSeDE1

