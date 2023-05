West Bengal: बीएसएफ ने 52 किलो सोने के बिस्कुट के साथ दो बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया

West Bengal:बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF)ने आज रविवार को गोल्ड स्मगलिंग (Gold Smuggling) की बड़ी खेप को पड़ने में कामयाबी हासिल की है. सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 52 सोने के बिस्कुट (52 gold biscuits) के साथ दो बांग्लादेशी नागरिकों (two Bangladesh nationals ) को पकड़ा है.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने इस गोल्ड स्मगलिंग के बड़ी खेप को तब पकड़ा जब यात्री बस अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता जा रही थी. बीएसएफ की टीम ने बस चालक, मुस्तफा और उसके सहायक, मतूर रहमान अकांडा को उत्तर 24 परगना जिले के आईसीपी पेट्रापोल में 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 52 सोने के बिस्कुट के साथ अरेस्ट किया है.