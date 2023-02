Bengal News: महिला कांस्टेबल से रेप के आरोप में BSF इंस्पेक्टर सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला

Bengal News: पश्चिम बंगाल के किशनगंज में एक सीमाचौकी पर महिला कांस्टेबल के साथ रेप करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है. आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है. BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नादिया जिले में तुंगी सीमा पर तैनात इस निरीक्षक ने 19 फरवरी को परिसर के अंदर कांस्टेबल के साथ कथित रूप से रेप किया था. यह घटना पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष के ट्वीट करने के बाद सामने आई, जिन्होंने प्रदेश BJP इकाई को इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा.

A lady BSF constable has been raped by BSF Commander in Krishnagunj, Nadia Camp. BSF brought the victim to SSKM, then a zero FIR has been lodged in Bhabanipur PS. The Commander is suspended. Now, what will BJP say? — Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) February 21, 2023