West Bengal Panchayat Polls: हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का दिया निर्देश

पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव (West Bengal Panchayat Elections) को लेकर हुई झड़प और हिंसा में मौत के मामलों (violence incidents over filing nominations) को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सख्त रुख अपनाया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर भड़की हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच (CBI probe) का आज बुधवार को निर्देश दिया है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हुई झड़प और हिंसा में मौत का एक और मामला बुधवार को सामने आया, जब सीपीआई (एम) के एक युवा कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई. इसके साथ ही अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है. 8 जून को पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा के कारण मरने वालों की कुल संख्या नौ हो गई है. नामांकन अवधि के दौरान झड़पों में दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जहां तीन लोग मारे गए थे मारे गए थे.