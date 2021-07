Calcutta High Court imposes a fine of Rs 5 lakhs on West Bengal CM Mamata Banerjee: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने यह जुर्माना ममता बनर्जी की एक याचिका की सुनवाई से एक जस्टिस को हटाने की मांग पर लगाया है. दरअसल, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपनी हार और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. Also Read - पश्चिम बंगाल में मनेगा 'खेला होबे दिवस', ममता बनर्जी ने चुनाव में दिया था खेला होबे का नारा

इसको लेकर याचिका दाखिल करने के बाद ममता ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज कौशिक चंदा पर पूर्व में एक राजनीतिक दल से जुड़े होने के आरोप लगाकर उनको मामले से हटाने को कहा था.

Calcutta High Court imposes a fine of Rs 5 lakhs on West Bengal CM Mamata Banerjee for putting the judiciary in a bad light. The amount will be used for lawyers families who have been affected by COVID19

