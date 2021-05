कोलकाता/ नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में आज सोमवार को जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जब सुबह-सुबह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस (TMC leaders) नेताओं को अरेस्‍ट किया तो चारो ओर हंगामा मच गया. इन नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गईं और टीएमसी समर्थक बड़ी संख्‍या में सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. आखिर ऐसे में टीएमसी के इन नेताओं की गिरफ्तारी क्‍यों हुई, आइए जानते हैं इस पूरे मामले को. इन गिरफ्तारियों के पीछे पांच साल से अधिक पुराना एक स्टिंग ऑपरेशन है. Also Read - नारदा घोटाला: ममता सरकार के मंत्रियों और विधायक के घर CBI की रेड, सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी

सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी आर.सी. जोशी ने कहा, सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के 4 तत्कालीन मंत्रियों (फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी) को गिरफ़्तार किया है.

CBI arrested 4 then ministers(Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra & Sovhan Chatterjee) of West Bengal govt in case related to Narada sting operation. CBI had registered instant case on April 16, 2017, on orders of Calcutta High Court: RC Joshi, Chief Information Officer pic.twitter.com/q4ZDye0EcM

