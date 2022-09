नई दिल्ली / कोलकाता: सीबीआई (CBI) ने आज बुधवार को कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के विधि मंत्री मलय घटक के कोलकाता और आसनसोल के कुल 6 परिसरों पर छापे मारे. सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कोयला चोरी के मामले में यह छापे मारे हैं.Also Read - ये है देश का पहला म्यूजियम जहां आप देख सकते हैं 400 साल पुराने कंकाल, जानिये यहां के बारे में

सीबीआई घटक के करीबी एक व्यक्ति के कोलकाता के अलीपुर स्थित आवास और दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर में एक मकान पर भी छापे मार रही है. सीबीआई की एक टीम ने जहां मंत्री से पूछताछ की, वहीं, दूसरी टीम ने लेक गार्डन स्थित उनके आवास पर छापे मारे.

West Bengal | CBI raids underway at 6 premises of TMC leader and West Bengal minister Moloy Ghatak – five in Kolkata and one in Asansol – in connection with coal scam.

Visuals from one of his premises in Kolkata. pic.twitter.com/pSwl2CDZky

