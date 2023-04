West Bengal Teacher Recruitment Scam: सीबीआई ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को नया नोटिस भेजा

West Bengal Teacher Recruitment Scam: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक एजेंसी के सामने पेश होने के आदेश पर रोक लगाने के लिए एक नया नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को एक बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को उनसे और एक आरोपी कुंतल घोष से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल में भ्रष्टाचार के बदले नौकरी का मामला दर्ज करें और उसके आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करें.

बता दें कि सीबीआई, ईडी से पूछताछ करने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कल 17 अप्रैल को सीबीआई पर ‘उत्पीड़न’ का आरोप लगाया था. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाकर “परेशान करने” की कोशिश करने का आरोप लगाया .

अभिषेक ने सीबीआई द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को उन्हें तलब किए गए पत्र की तस्वीरें ट्वीट कीं, जहां एक हस्तलिखित पंक्ति से पता चलता है कि यह सोमवार को दोपहर 1.45 बजे प्राप्त हुआ था. पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी.

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर कहा, “मुझे ‘परेशान’ करने और ‘निशाना’ बनाने की अपनी हताशा में, बीजेपी ने सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना ​​का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी. फिर भी, सम्मन हाथ में था. -आज दोपहर 1:45 बजे डिलीवरी हुई. स्थिति गंभीर है!”