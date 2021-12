Bengal News: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता राजीव बनर्जी (Rajib Banerjee) की ‘जेड श्रेणी’ की सुरक्षा (Z Security) वापस ले ली. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने खुद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मुहैया कराई जा रही सुरक्षा वापस लेने का अनुरोध किया था. बनर्जी (47) कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रहने के बाद वापस तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पाले में आ गए. वह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित एक रैली में 31 अक्टूबर को पार्टी में फिर से वापस आ गए.Also Read - UP Assembly Election 2022: ... तो मायावती की सक्रियता से BJP को होगा फायदा, जानें- क्या कहता है वोट का गणित?

Security cover of former Bengal minister and TMC leader Rajib Banerjee has been withdrawn. He was given Z-category security by the Union Home Ministry: Senior MHA official

