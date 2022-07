पश्चिम बंगाल में आज सीआईडी के बम निरोधक दस्ते ने 15 बमों को बरामद किया. बाद में इन्हें एक बंद पड़ी पेपर मिल में ले जाकर डिस्पोज कर दिया. जानकारी के मुताबिक मामला 24 उत्तरी परगना का है. जहां के रुस्तम गुमती इलाके में बम होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद सीआईडी बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची. यहां सीआईडी को बम बनाने का काफी सामान और 15 बम बरामद हुए. जिसके बाद इसे जब्त कर लिया गया. बाद में इन बमों को एक बंद पड़ी पेपर मिल में ले जाकर डिस्पोज कर दिया.Also Read - IGI एयरपोर्ट पर यात्री से 1.24 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिली, तस्करी का 41.49 किलो सोना बांग्लादेश सीमा पर जब्त

West Bengal | CID Bomb Squad recovered 15 crude bombs in the Rustam Gumti area of North 24 Parganas. CID later disposed of the bombs in a closed paper mill. pic.twitter.com/ax88uiUggK

— ANI (@ANI) July 22, 2022