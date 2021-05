New Corona Guidelines for West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है. ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद ममता बनर्जी द्वारा एक अपात बैठक बुलाई गई जिसमें बंगाल में कोरोना के बाबत नई पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया गया है. ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि हम इंड्स्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बंगाल के हिस्से का ऑक्सीजन कहीं और जा रही है. Also Read - Mamata Banerjee Oath Ceremony: लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं ममता बनर्जी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

ममता बनर्जी ने बंगाल में फैले कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में सभी स्पा, सैलून, पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही शादी समारोहों में केवल 40 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है. वहीं बाजारों को बंद कर दिया है. केवल दुकान सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक और शाम के 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे.

साथ ही पश्चिम बंगाल में अगले आदेश आने तक लोकल ट्रेन की सेवाओं को भी स्थगित कर दिया गया है. साथ ही मेट्रो व राज्य परिवर सेवाओं को आधी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी घई है. 7 मई की आधी रात के बाद से किसी भी यात्री को कोलकाता एयरपोर्ट पर बगैर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं दी जाएगी. यह रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए.