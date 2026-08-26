Zee 24 Ghanta के मेगा कॉन्क्लेव में CM सवेंदु ने की कई अहम घोषणाएं, विकास का 6 सूत्रीय रोडमैप भी बताया

Zee 24 Ghanta Mega Conclave: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ‘Zee 24 Ghanta’ के मेगा कॉन्क्लेव ‘सरकार के 100 दिन’ में राज्य के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास का छह सूत्रीय रोडमैप भी सामने रखा. बुधवार, 25 अगस्त को आयोजित इस मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन पश्चिम बंगाल में BJP के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर किया गया था. बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राज्य को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के अपने विजन को विस्तार से समझाया.
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने औद्योगिक पुनरुद्धार, प्रशासनिक फैसलों और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए तीन विशेष समितियां गठित करने की घोषणा की. ‘Zee 24 Ghanta’ के इस आयोजन में पश्चिम बंगाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, विधायक और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं. अलग-अलग सत्रों में राज्य के सामने मौजूद चुनौतियों, सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल के भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ‘100 दिनों में प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता. अब घावों को भरने का समय है. सत्ता में आने के बाद मैंने देखा कि पिछली सरकार राज्य को दिवालिया छोड़ गई थी. अब बंगाल को आत्मनिर्भर बनना होगा.’ कॉन्क्लेव की प्रमुख घोषणाओं में तीन विशेष समितियों का गठन रहा. मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम मंत्री तापस रॉय की अध्यक्षता में एक समिति औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारणों की समीक्षा करेगी और नई औद्योगिक नीति का खाका तैयार करेगी. वहीं, वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में अन्य 2 समितियां पिछली सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और नीतिगत फैसलों की जांच करेंगी.
औद्योगिक विकास पर बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने ‘Zee 24 Ghanta’ के मंच से रतन टाटा के पश्चिम बंगाल से बाहर निकलने की परिस्थितियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा माहौल तैयार करने के लिए काम करेगी, जहां कारोबार बिना किसी बाधा के संचालित हो सके. सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF की भूमिका मजबूत करने की बात कही. उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में सामने आए घटनाक्रमों, कथित राष्ट्रविरोधी नारों और उन विचारधाराओं के कथित समर्थन पर भी अपनी आपत्ति जताई, जिन्हें उन्होंने उग्रवादी या नक्सली विचारधारा से जोड़कर देखा.
कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने ‘Partnership in Progress’ और ‘Tourism for All’ के दो प्रमुख स्तंभों के आधार पर राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विस्तार की योजनाओं पर बात की. शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने राज्य में शहरी प्रशासन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की. वहीं, कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों को सामने रखा.
‘Zee 24 Ghanta’ का मेगा कॉन्क्लेव ‘सरकार के 100 दिन’ केवल नई सरकार के 100 दिनों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा. इसने उन व्यापक मुद्दों पर चर्चा के लिए भी मंच उपलब्ध कराया, जो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की दिशा तय कर सकते हैं. उद्योग और रोजगार से लेकर कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन तक, कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में राज्य से जुड़े तत्कालीन मुद्दों के साथ-साथ दीर्घकालिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई. वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और अन्य प्रमुख हस्तियों की भागीदारी ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और सार्वजनिक नीति से जुड़े परिदृश्य के कई पहलुओं को सामने रखा.
कॉन्क्लेव के जरिए सरकार को अपनी प्राथमिकताएं, योजनाएं और महत्वपूर्ण घोषणाएं सीधे जनता के सामने रखने का अवसर मिला. साथ ही, आम लोगों से जुड़े मुद्दों और नीतिगत विषयों पर खुलकर चर्चा की जगह भी बनी. ‘सरकार के 100 दिन’ ने यह भी दिखाया कि मीडिया केवल खबरों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह नीति बनाने वालों और नागरिकों के बीच संवाद का पुल भी बन सकता है. कॉन्क्लेव में हुई चर्चाओं और घोषणाओं ने पश्चिम बंगाल सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और राज्य के अगले चरण की राजनीतिक एवं प्रशासनिक दिशा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की.
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