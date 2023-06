पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर, 12 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल परिचालन बाधित

West Bengal Train Accident: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा (Bankura) के ओंडा में रविवार सुबह एक रेल हादसा हो गया है. यहां दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई जिसके बाद ट्रेंन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए. इस घटना में मालगाड़ी का एक ड्राइवर घायल हुआ है जबकि प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है. हादसे की वजह से आद्रा-खड़गपुर शाखा पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है.

#WATCH | West Bengal: Two goods trains collided at Onda railway station in Bankura. Rail operation on Kharagpur–Bankura–Adra line has been halted. More details awaited. pic.twitter.com/T4sL5rn7Rp — ANI (@ANI) June 25, 2023