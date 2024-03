Yusuf Pathan को प्रत्याशी बनाने पर भड़की कांग्रेस, अधीर रंजन बोले- TMC ने ध्रुवीकरण के लिए ऐसा किया, ममता बनर्जी को डर है कि पीएम मोदी... VIDEO

Lok Sabha Election 2024: TMC ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से क्रिकेटर युसूफ पठान को प्रत्याशी घोषित किया है. इस ऐलान से TMC पर कांग्रेस भड़क गई है. इस सीट से कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन मौजूदा सांसद हैं. इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने TMC पर निशाना साधा है. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि TMC ने युसूफ पठान को इसलिए इस सीट से उतारा ताकि ध्रुवीकरण हो सके और बीजेपी को इसका फायदा मिल सके.

अधीर रंजन ने कहा कि अगर युसूफ पठान को TMC सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी. गुजरात से चुनाव लड़ा सकती थी, गठबंधन से एक सीट मांग ली होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी पीएम मोदी से डरती हैं. ममता बनर्जी ने साबित किया कि किसी को भी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Chowdhury says, “If TMC wanted to honour Yusuf Pathan, they should’ve sent him to the Rajya Sabha instead of sending ‘outsiders’… If Mamata Banerjee had good intentions for Yusuf Pathan, she would have… pic.twitter.com/hbV3D42aTo

— ANI (@ANI) March 10, 2024