West Bengal Assembly Election 2021: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों (Congress releases list of 30 star campaigners for West Bengal) की सूची जारी कर दी है.

इस लिस्ट में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व PM डॉ. मनमोहन सिंह, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू,अभिजीत मुखर्जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं.

बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाले होंगे। जो कि आठ चरणों में होंगे और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों और आईएसएफ के साथ गठबंधन में 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.